Ikeja DisCo releases list of 41 Lagos locations where residents get 20-24 hours power supply daily but residents expected to kick

According to Ikeja Electricity Distribution Company (IKEDC), here are 41 areas in Lagos State that are currently enjoying 20-24 hours of daily electricity supply:

1. Ijaiye (33-Ota TCN-AMJE) in Abule-Egba Business Unit enjoys 998 KW/h

2. Ijaiye (33-Ota TCN-Abeokuta Expressway) in Abule-Egba Business Unit enjoys 930KW/h

3. Able-Taylor (11-EkoroINJ-T1-Ekoro) in Akowonjo Business Unit enjoys 920KW/h

4. Egbeda (11-AlimoshoINJ-T8-Alimosho) in Akowonjo Business Unit enjoys 889KW/h

5. Anifowoshe (11-New AlausaINJ-T4-Siyanbola) in Akowonjo Business Unit enjoys 929KW/h

6. Anifowoshe (11-Adeniyi JonesINJ-T1-Ajao) in Akowonjo Business Unit enjoys 941KW/h

7. Anifowoshe (11-New AlausaINJ-T6-Awolowo) in Akowonjo Business Unit enjoys 889KW/h

8. Anifowoshe (11-Adeniyi JonesINJ-T1-Adeniyi Jones) in Akowonjo Business Unit enjoys 982KW/h

9. Ogba (11-OgbaINJ-T3-Oba Akran) in Akowonjo Business Unit enjoys 888KW/h

10. Ogba (11-Oke IraINJ-T2-Kayode) in Akowonjo Business Unit enjoys 867KW/h

11. Ogba (11-Oke IraINJ-T2-Mangoro) in Akowonjo Business Unit enjoys 943KW/h

12. Ojodu (11-OjoduINJ-T2-River Valley) in Akowonjo Business Unit enjoys 910KW/h

13. Oregun (11-MarylandINJ-T2-Ojota) in Akowonjo Business Unit enjoys 973KW/h

14. Oregun (11-OpebiINJ-T1-Olusosun) in Akowonjo Business Unit enjoys 924KW/h

15. Oregun (11-New AlausaINJ-T5-Kudirat) in Akowonjo Business Unit enjoys 977KW/h

16. Oregun (11-New AlausaINJ-T6-Ogundana) in Akowonjo Business Unit enjoys 981KW/h

17. Oregun (11-New AlausaINJ-T4-Allen) in Akowonjo Business Unit enjoys 989KW/h

18. Oregun (11-New AlausaINJ-T5-Alausa) in Akowonjo Business Unit enjoys 945KW/h

19. Oregun (11-New AlausaINJ-T4-Oregun) in Akowonjo Business Unit enjoys 980KW/h

20. Oregun (11-New AlausaINJ-T5-Morrison) in Akowonjo Business Unit enjoys 950KW/h

21. PTC (11-IlupejuIJN-T4-Ikorodu) in Akowonjo Business Unit enjoys 892KW/h

22. PTC (11-MarylandIJN-T1-PTC) in Akowonjo Business Unit enjoys 858KW/h

23. PTC (11-IlupejuIJN-T1-Bhojson) in Akowonjo Business Unit enjoys 923KW/h

24. PTC (11-PTCIJN-T2-Awuse) in Akowonjo Business Unit enjoys 991KW/h

25. PTC (11-IlupejuIJN-T3-General Hospital) in Akowonjo Business Unit enjoys 892KW/h

26. Lasunwon (33-IkoroduTCN-Fakale Source) in Ikorodu Business Unit enjoys 890KW/h

27. Odogunyan (11-OdogunyanINJ-T2-Centex) in Ikorodu Business Unit enjoys 854KW/h

28. Ago (11-ItireINJ-T3-Ago) in Oshodi Business Unit enjoys 851KW/h

29. Ago (33-ItireTCN-Ago 1) in Oshodi Business Unit enjoys 933KW/h

30. Ajao (11-AjaoINJ-T2-New Estate) in Oshodi Business Unit enjoys 906KW/h

31. Idimu (33-EjigboTCN-AGODO) in Oshodi Business Unit enjoys 956KW/h

32. Ikosi (11-MarylandINJ-T3-Demurin) in Shomolu Business Unit enjoys 947KW/h

33. Ilupeju (11-IlupejuINJ-T3-Coker) in Shomolu Business Unit enjoys 960KW/h

34. Ilupeju (11-IlupejuINJ-T3-Palmgroove) in Shomolu Business Unit enjoys 960KW/h

35. Magodo (11-MagodoINJ-T2-Bashiru) in Shomolu Business Unit enjoys 939KW/h

36. Magodo (11-MagodoINJ-T1-Emmanuel Keshi) in Shomolu Business Unit enjoys 998KW/h

37. Mende (11-MarylandINJ-T3-Sylvia) in Shomolu Business Unit enjoys 944KW/h

38. Mende (11-MarylandINJ-T2-Westex) in Shomolu Business Unit enjoys 981KW/h

39. Olateju (11-IlupejuLocal-T1-Industrial) in Shomolu Business Unit enjoys 982KW/h

40. Oworonshoki (11-OworoINJ-T1-Hospital) in Shomolu Business Unit enjoys 985KW/h

41. Oworonshoki (11-OworoINJ-T1-Anthony) in Shomolu Business Unit enjoys 965KW/h.