Full details: Presidential election results from Enugu State. February 27, 2023

ANINRI

No of registered voters 80312

Accredited Voters 12217

A -5

AA -0

AAC 1

ADC 4

ADC 2

APC 64

APGA 18

APM 1

APP -3

BP -11

LP – 11339

NNPP – 30

NRM – 3

PDP -395

PRP – 0

SDP- 1

YPP -0

ZLP- 12

TOTAL VALID VOTES,-11889

REJECTED VOTES – 305

TOTAL VOTE CAST 12194

AWGU

Registered Voters: 104800

Accredited Voters: 21465

A 6

AA 3

AAC 5

ADC 6

ADP 1

APC 221

APGA 51

APN 18

APP 19

BP 18

LP 19803

NNPP 70

NRM 5

PDP 445

PRP 3

SDP 0

YPP 9

ZLP 40

Valid Votes 20713

REJECTED 566

Total Votes Cast.. 21279

Enugu East

Registered Voters: 216477

Accredited Voters: 51234

A: 14

AA: 3

AAC: 7

ADC: 12

ADP: 30

APC: 212

APGA: 99

APN: 18

APP: 15

BP: 42

LP: 48085

NNPP: 203

NRM: 5

PDP: 845

PRP: 3

SDP: 4

YPP: 28

ZLP: 104

Valid Votes: 49729

REJECTED VOTES : 1385

Votes Cast; 51114

Enugu North

NUMBER OF REGISTERED VOTERS

208762

ACCREDITED VOTERS: 46485

A. 14

AA. 6

AAC. 6

ADC. 14

ADP. 13

APC. 229

APGA. 192

APM. 11

APP. 8

BP. 44

LP. 44666

NNPP. 113

NRM 0

PDP. 339

PRP. 16

SDP-. 8

YPP. 15

ZLP 72

VALID VOTES.. 45764

REJECTED VOTES 670

TOTAL VOTES CAST 46434

Enugu South

No. of Registered Voters – 178654

No of Accredited Voters – 40347

A – 4

AA- 4

AAC- 4

ADC -6

ADP -4

APC- 194

APGA- 201

APM 31

APP 3

BP 43

LP 38511

NNPP 70

NRN 64

PDP – 336

PRP – 1

SDP- 5

YPP – 9

ZLP- 64

TOTAL VALID VOTES 39554

REJECTED VOTES -779

TOTAL VOTE CAST – 40333

EZEAGU

Registered Voters; 88877

Accredited voters: 18419

A: 9

AA: 4

AAC 5

ADC 10

ADP 5

APC :186

APGA 89

APM 15

APP 13

BP 24

LP. 16245

NNPP : 106

NRM: 5

PDP :537

PRP.. 3

SDP : 2

YPP: 5

ZLP; 28

VALID VOTES: 17291

REJECTED VOTES: 549

TOTAL VOTES CAST: 17840

IGBO ETITI

Number of registered voters: 89636

Number of accredited voters : 28509

A- 9

AAC- 1

AAC-9

ADC 19

ADP 14

APC-476

APGA 75

APM 12

APP :6

BP 22

LP 25001

NNPP 108

NRM 50

PDP 764

PRP 6

SDP- 8

YPP 14

ZLP 52

VALID VOTES: 26646

REJECTED VOTES: 720

Total Votes Cast: 27366

IGBO EZE NORTH

Registered Voters: 134230

Accredited Voters: 27883

A. 7

AA:

ADC:

ADP :12

APC 181

APGA : 70

APN :23

APP: 13

BP : 23

LP: 15125

NNPP: 68

NRM

PDP 1174

YPP 5

ZLP: 66

Total Valid Votes: 16818

Rejected 645

Total Votes Cast: 17463

Igbo Eze South

Registered Voters: 110404

Accredited Voters : 20959

A… 16

AA…. 5

AAC… 6

ADC… 35

ADP….20

APC…. 352

APGA… 104

APN…. 32

APP… 17

BP… 26

LP… 17855

NNPP…. 82

NRM… 13

PDP… 1009

PRP… 11

SDP… 5

YPP… 38

ZLP… 40

Total valid votes 19666

REJECTED VOTES: 719

Total Votes Cast.. 20385

ISI UZO

Registered Voters: 80433

Accredited Voters: 19660

A: 5

AA: 4

AAC: 10

ADC 21

ADP 10

APC: 129

APGA: 97

APN 19

APP: 6

BP 28

LP – 16822

NNPP: 74

NRM: 3

PDP 1768

PRP: 7

SDP-4

YPP: 16

ZLP : 22

NKANU EAST

NO of registered voters 82959

Accredited – 13890

Scores

A 3

AA 14

AAC 6

ADC 6

ADP 1

APC – 94

APGA 25

APN 8

APP

APC 14

LP- 11746

PDP- 1430

Total Valid Votes: 13490

REJECTED 368

Total Votes Cast 13858

Nkanu West

Registered voters 101625

Accredited 16792

A 4

AA 2

AAC 4

ADC 14

ADP 3

APC 343

APGA 93

APN 7

APP 4

BP 15

LP 15026

NNPP 77

NRM 05

PDP 550

PRP 01

SDP- 1

YPP – 7

ZLP 64

TOTAL VALID VOTES 16220

REJECTED VOTES: 560

TOTAL VOTE CAST – 16780

NSUKKA

No of registered voters

Accredited Voters

Registered Voters : 204177

Accredited Voters: 58885

A: 26

AA. 13

AAC 20

ADC 37

ADP 36

APC 433

APGA 126

APN 52

APP 31

BP 59

LP 54245

NNPP 196

NRM 28

PDP 2037

PRP 20

SDP- 22

YPP – 76

ZLP 138

TOTAL VALID VOTES: 60877

REJECTED VOTES: 1290

Total Votes Cast 62167

Oji River

No of registered voters : 83436

Accredited Voters : 20536

A. 6

AA. 2

AAC. 7

ADC. 17

ADP: 5

APC. 280

APGA. 59

APM 9

APP. 5

BP. 21

LP. 17793

NNPP. 94

NRM. 6

PDP. 864

PRP. 2

SDP- 5

YPP

ZLP.

Udenu

Registered Voters: 133061

Accredited: 29987

A 21

AA 2

AAC 12

ADC 19

ADP 21

APC 327

APGA 103

APN 44

APP 34

BP 42

LP 26633

NNPP 213

NRM 16

PDP 1157

PRP 12

SDP-21

YPP 21

ZLP-129

VALID VOTES: 28827

REJECTED: 1105

TOTAL VOTES CAST: 29932

Udi

Number of registered voters: 150254

No of Accredited voters – 39062

A – 12

AA – 8

AAC -11

ADC 33

ADP 22

APC 611

APGA 115

APM 34

APP 31

BP 50

LP 35408

NNPP 204

NRM 119

PDP 936

PRP 4

SDP- 14

YPP 15

ZLP 101

Valid Votes: 37728

REJECTED VOTES; 1177

Total Votes Cast 38905

Uzo-Uwani

Registered Voters: 64328

Accredited voters: 14205

A 4

AA – 3

AAC 4

ADC 13

ADP 01

APC 440

APGA 31

APN 17

APP 9

BP 23

LP 11975

NNPP 47

NRM 81

PDP 1164

PRP 02

SDP-1

YPP 08

ZLP 47

VALID VOTES: 13868

REJECTED VOTES: 316

Total Votes Cast: 14184