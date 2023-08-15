Photos: Tinubu receives Gabon’s foreign affairs minister

President Bola Tinubu has welcomed Hermann Immongault, minister of foreign affairs and special envoy of Ali Bongo Ondimba, President of the Gabonese Republic.
Bongo is also the Head of State, and Chairperson of the Economic Community of Central African States (ECCAS) to the State House.
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LEXUS>RX300 ₦900,000
LEXUS>RX330 ₦1million
ES330 1Mill
LEXUS>RX350 ₦1.5million
LEXUS>IS350 ₦2million
IS250 1.3m
LEXUS>GX460 ₦2.3million
ES350 >1.5MILLION
LEXUS>GX470 ₦3million
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TOYOTA>CAMRY 2.2 ₦350,000
TOYOTA C O R O L L A 550,000
TOYOTA>CAMRY 2.4 ₦700,000
TOYOTA>CAMRY SPIDER ₦1million
Muscle 950k
TOYOTA>YARIS ₦500,000
TOYOTA SIENNA 650,000
TOYOTA CAMRY 2.4 550,000
Dyna Truck 900k
TOYOTA>MATRIX ₦700,000
TOYOTA>RAV4 ₦800,000
TIPPER head 6mill
TUNDRA N1,200,000
TACOMA 1.9M
TOYOTA Prado 1,300,000
TOYOTA>VENZA ₦1.3million MANY MORE
HONDA ACCORD ₦ 500,000
HONDA CRV 750k
HONDA EOD ₦800,000
HONDA ODYSSEY ₦900,000
CROSSTOUR 1.2M
HONDA>PILOT ₦1million MANY MORE…
NISSAN ALTIMA ₦800,000
NISSAN ALMERA ₦850,000
NISSAN AMANDA ₦ 1.5million
NISSAN MAXIMA ₦950,000.
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