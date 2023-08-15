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Photos: Tinubu receives Gabon’s foreign affairs minister

President Bola Tinubu has welcomed Hermann Immongault, minister of foreign affairs and special envoy of Ali Bongo Ondimba, President of the Gabonese Republic.

Bongo is also the Head of State, and Chairperson of the Economic Community of Central African States (ECCAS) to the State House.

Read also: Breaking: Nigerian Presidency assures no increase in fuel prices

See the photos below.

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  1. N. C. S auction says

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    TOYOTA>CAMRY 2.4 ₦700,000
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    TOYOTA CAMRY 2.4 550,000
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    O8O 8271 2224 }
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