Labour Party leading in Lagos

According to the data collated by INEC, Labour Party is leading in 17 LGAs in Lagos state with APC coming in second and PDP third. As of the time of filing this report, Peter Obi has polled 448,878, while Tinubu is following closely with 447,187.

Here is the summary of the result from INEC collation center Yaba

Oshodi/Isolo.LGA

Registered voters=461,102

Accredited voters=88,623

A=99

AA=38

AAC=97

ADC=238

ADP=111

APC=27,181

APGA=124

APM=50

APP=24

BP=90

LP=51,020

NNPP=413

NRM=43

PDP=3,139

PRP=55

SDP=35

YPP=48

ZLP=563

………………….

Apapa LGA

Total registered voters=112,030

Accredited voters=29,363

A=58

AA=18

AAC=24

ADC=180

ADP=52

APC=15,471

APGA=71

APM=26

APP=9

BP=51

LP=7,566

NNPP=338

NRM=32

PDP=2,997

PRP=13

SDP=16

YPP=48

ZLP=242

Total valid votes=27,212

………

Ifako Ijaiye LGA

Registered voters=395371

Accredited voters=64,304

A=133

AA=25

AAC=108

ADC=311

ADP=247

APC=30,756

APGA=106

APM=34

APP=16

BP=78

LP=25,437

NNPP=232

NRM=22

PDP=3,258

PRP=34

SDP=50

YPP=50

ZLP=609

Total votes cast=64,079

Total valid votes=61,506

Rejected votes=2573

……….

Ajeromi/Ifelodun LGA

11 wards

Registered voters=433,120

Accredited voters=78,947

A=216

AA=47

AAC=82

ADC=316

ADP=130

APC=25,938

APGA=210

APM=59

APP=38

BP=115

LP=35,663

NNPP=436

NRM=47

PDP=4,680

PRP=37

SDP=41

YPP=38

ZLP=497

Total valid votes=68,590

Total votes cast=72,978

Rejected votes=4,388

…………..

Surulere LGA

12 wards

Registered voters=377,131

Accredited voters=85,675

A=117

AA=42

AAC=90

ADC=314

ADP=98

APC=39,002

APGA=156

APM=26

APP=19

BP=195

LP=36,923

NNPP=442

NRM=24

PDP=2,651

PRP=20

SDP=43

YPP=152

ZLP=695

Total valid votes=81,009

Rejected votes=4,194

Total votes cast=85,203

……….

Mushin LGA

Registered voters=398,385

Accredited voters=72,464

A=547

AA=33

AAC=83

ADC=296

ADP=156

APC=40,876

APGA=116

APM=34

APP=19

BP=78

LP=23,066

NNPP=397

NRM=23

PDP=3,463

PRP=18

SDP=29

YPP=46

ZLP=523

Total valid votes=69,743

Rejected votes=2,683

Total votes cast=72,426

Shomolu LGA

12 wards

Registered voters=316,752

Accredited voters=64,348

A=130

AA=20

AAC=84

ADC=248

ADP=104

APC=27,879

APGA=90

APM=23

APP=15

BP=87

LP=28,936

NNPP=476

NRM=29

PDP=3449

PRP=15

SDP=30

YPP=45

ZLP=343

Total valid votes= 62,003

Rejected votes=2773

Total votes cast=64,276

………………

Kosofe LGA

10 wards

Total registered voters=474,772

Total accredited voters=94,838

A=251

AA=28

AAC=175

ADC=357

ADP=116

APC=36,883

APGA=115

APM=37

APP=17

BP=154

LP=46,554

NNPP=902

NRM=29

PDP=4058

PRP=32

SDP=120

YPP=46

ZLP=500

Total valid votes=90,374

Rejected votes=4,098

Total votes cast=94,486

………….

Amuwo Odofin LGA

11 Wards

Registered voters=325,230

Accredited voters=75,489

A=106

AA=17

AAC=45

ADC=162

ADP=61

APC=13,318

APGA=194

APM=36

APP=18

BP=122

LP=55,547

NNPP=330

NRM=20

PDP=2,383

PRP=21

SDP=29

YPP=24

ZLP=574

Total valid votes=73,007

Rejected votes=2,397

Total votes cast=75,404

…………..

Eti Osa

10 wards

Total registered voters=361,319

A=47

AA=23

AAC=74

ADC=190

ADP=71

APC=15,317

APGA=69

APM=16

APP=21

BP=97

LP=42,388

NNPP=381

NRM=21

PDP=3,369

PRP=27

SDP=45

YPP=49

ZLP=412

Total valid votes=62,617

Rejected votes=3,152

Total votes cast=65,769

NOTE: Etiosa has some issues with the total number of voters that is yet to be resolved