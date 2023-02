Tinubu clears 22 LGs declared in Oyo

The All Progressive Congress (APC), presidential candidate in February 25 election, Bola Ahmed Tinubu is leading in the results so far declared by The Independent National Electoral Commission in Óyo state

There are 33 local government areas in the state.

The State Presiding Officer, Babatunde Olushola , a Professor who is the Acting Vice Chancellor, Federal University of Agriculture, Abeokuta announced the results as follows.

1. IBADAN NORTH WEST LGA

Accord:

APC: 13078

LP: 4830

PDP: 6011

NNPP: 70

2. KAJOLA LGA

Accord:733

APC: 11, 917

LP: 503

PDP: 9,358

3. ATISBO LGA

Accord: 1,575

APC: 7,928

LP: 1,178

PDP: 4,031

NNPP: 39

4. LAGELU LGA

Accord: 875

APC: 16,011

LP: 4,066

PDP: 5,112

NNPP: 55

5. ITESIWAJU LGA

Accord: 1,234

APC: 6,180

LP: 387

PDP: 4,948

NNPP: 43

6. AFIJIO LGA

Accord: 1,408

APC: 8,876

LP: 1,925

PDP: 4112

NNPP: 95

7. ATIBA LGA

Accord: 1,575

APC: 15, 046

LP: 1,234

PDP: 6,180

NNPP:101

8. OYO EAST LGA

Accord: 543

APC: 13, 430

LP: 1,900

PDP: 5, 091

NNPP: 67

9. OYO WEST LGA

Accord: 869

APC: 14, O76

LP: 1, 724

PDP: 4, 544

10. ISEYIN LGA

Accord: 4,864

APC: 19, 731

LP: 1371

PDP: 6588

11. IBARAPA EAST LGA

Accord: 1, 323

APC: 10, 575

LP: 779

PDP: 4, 800

NNPP: 54

12. SAKI EAST LGA

Accord: 722

APC: 6, 414

LP: 1144

PDP: 3, 634

13. IBARAPA NORTH LGA

Accord: 2, 511

APC: 8, 193

LP: 344

PDP: 4, 024

NNPP: 313

14. IBARAPA CENTRAL LGA

Accord: 96

APC: 10, 291

LP: 726

PDP: 5169

NNPP: 27

15. IWAJOWA LGA

Accord: 530

APC: 6,284

LP: 279

PDP: 5,094

16. OGBOMOSO SOUTH LGA

Accord: 49O

APC: 9,793

LP: 5, 828

PDP: 6,123

NNPP: 161

17. IDDO LGA

Accord: 682

APC: 16,505

LP: 279

PDP: 5,094

18. ORIIRE LGA

Accord: 1,069

APC: 16,437

LP: 4,816

PDP: 5,119

NNPP: 105

19. OGBOMOSO NORTH LGA

Accord: 389

APC: 14,336

LP: 7,061

PDP: 5,805

NNPP: 124

20. OLORUNSOGO LGA

Accord: 718

APC: 5,178

LP: 568

PDP: 3492

NNPP: 32

21. OORELOPE LGA

Accord: 1,506

APC: 8,509

LP: 804

PDP: 3004

NNPP: 143

22. IREPO LGA

Accord: 371

APC: 12,282

LP: 414

PDP: 3,907

NNPP: 24