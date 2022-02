INGREDIENTS

1 1/2 c.

unsweetened almond milk

1 c.

chopped spinach (fresh or frozen)

1/2 c.

chopped kale (fresh or frozen)

1

medium banana

2 tbsp.

almond butter

1 tbsp.

chia seeds

2 tsp.

honey

DIRECTIONS

Combine all ingredients in a blender and blend until smooth.